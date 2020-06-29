2 uçakla turizm gayreti!

KKTC hükümeti, 1 Temmuz’dan itibaren turizm faaliyetlerinin başlayacağını açıklamakla birlikte, ikinci PCR şartı getirerek kendi kararını bertaraf etmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın günde en fazla 300 kişiye test yapabileceğini Sivil Havacılık Dairesi’ne bildirince, uçak seferlerinin sayısında kısıtlamaya gidildi. Buna göre sadece İstanbul’dan bir sefer THY, bir sefer de Pegasus yapacak.

Diyalog’a konuşan ve uygulamanın ‘yeni bir karar alınmaması halinde’ 10 Temmuz’a kadar bu şekilde devam edeceğini belirten Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan’da gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Pegasus duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti’nden Ercan Havalimanı'na, 1- 10 Temmuz tarihleri arasında günde bir Pegasus, bir THY olmak üzere iki uçuş gerçekleştirilecek.

Web sayfasından duyuru yapan Pegasus, 1-10 Temmuz tarihleri arasında günde sadece bir sefer yapılacağını belirtti. Diğer gerçekleşmesi beklenen seferlerin iptal edildiğini bildiren Pegasus, duyuruda şunlara yer verdi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince; 1-10 Temmuz 2020 tarihlerinde Kıbrıs’a günde sadece bir sefer yapılacaktır. Diğer gerçekleşmesi beklenen seferlerimiz iptal edilmiştir. Kıbrıs uçuşlarımız sadece İstanbul Sabiha Gökçen-Lefkoşa Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen olarak gerçekleştirilecektir. Bu düzenlemeler kapsamında ilgili tarihlerde uçuşu olup iptal edilen seferler için SMS bilgilendirmeleri yapılmıştır.

Bir diğer düzenleme ise; ülkeye giriş kuralları kapsamında A kategorisinde yer alan Türkiye'nin B kategorisine geçirilmesidir. Böylece Türkiye’den çıkış yapan misafirlere çift kademeli PCR testi uygulanacaktır. Üzerinden 72 saat geçmemiş negatif sonuçlu bir PCR testine sahip olan misafirlerimiz uçuşlarımıza kabul edilecek ve Kıbrıs girişinde kendilerine tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ise Kıbrıs’a da girişine izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacaktır."

Sofi: Testler için hazırlıklar tamam

Diyalog muhabirine konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Bakanlar Kurulu kararı gereğince 1-10 Temmuz tarihleri arasında ülkeye günde sadece iki uçak gelebileceğini ifade etti.

Sofi, bir Pegasus, bir Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere iki seferin yapılacağını söyledi.

PCR testi yapılabilmesi için tarife kısıtlaması olduğunu hatırlatan Sofi, Ercan Havaalanı’nda gerekli hazırlıkların yapıldığını, sağlık açısından tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, PCR test kapasitesinin günde 300 olduğunu ancak uçaktan 350-400 yolcu inmesi halinde de tüm testlerin yapılabileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 10:16