Ailesi şokta

Onur ULAĞ

Tatlısu-Geçitkale yolunda dün akşam saatlerinde Kemal Aydın’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın şoku atlatılamamışken, bu sabahın erken saatlerinde de bu kez Gönyeli’den acı haber geldi. Gönyeli’de meydana gelen kazada 55 yaşındaki Mustafa İpek hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre; saat 00.40 sıralarında gerçekleşen kazada yönetimindeki LG 423 araçla Gönyeli’de seyreden Muhammed Bestami (29), Mustafa İpek yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen İpek, ağır yaralanarak yaşamını yitirdi. Lefkoşa Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ ve Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi olay yerinde incelemelerde bulundu. Sürücü Muhammed Bestami tutuklandı.