Cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eski sevgilisine yönelik koruma emrini ihlal ettiği, tehdit ve darp suçları işlediği gerekçesiyle tutuklanan B.E.Ş. (E), teminat maksatlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis; zanlının evinde yapılan aramada bir tabanca ile 10 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Mahkeme; zanlının tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. Zanlının geçmişinde benzeri nitelikte toplam 12 sabıka kaydı bulunduğu açıklandı. Sabıkalardan 7’sinin eski sevgiliye karşı işlenen suçlarla ilgili olduğu belirtildi.

Duruşmada detaylar aktarıldı

Mahkemede şahadet veren polis memuru Göznur Pırlanta, zanlının 11 Mayıs tarihinde eski sevgilisine yönelik mahkeme tarafından verilen 200 metre yaklaşmama emrini ihlal ettiğini söyledi. Polis, zanlının koruma emrine rağmen müştekinin yanına giderek “Benimle konuş yoksa seni öldürürüm” şeklinde tehditte bulunduğunu, ardından da iki eliyle göğsünden iterek darp ettiğini anlattı.

Polis, olayın ardından zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti. Yapılan araştırmalar sonucunda zanlının 28 Mayıs tarihinde Mormenekşe yakınlarında kullanımındaki araçla seyir halindeyken tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının durdurularak gözaltına alındığını ifade etti.

Polis; zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın devamında zanlının ikametgahında da arama gerçekleştirildiğini belirten polis, evde yapılan aramada bir adet tabanca ile 10 adet canlı mermi ele geçirildiğini ve bunların emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Daha önce de suç işledi

Polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının geçmişinde benzeri nitelikte toplam 12 sabıka kaydı bulunduğunu açıkladı. Polis, söz konusu sabıkalardan 7’sinin aynı müştekiye karşı işlenen suçlarla ilgili olduğunu belirterek, zanlının serbest kalması halinde benzer suçlar işleme ve müştekiye yönelik tehdit oluşturma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Polis; zanlının yargılanıncaya kadar tutuklu kalmasını talep ederken, mahkeme huzurundaki şahadeti değerlendirerek B.E.Ş.’nin davaları sonuçlanıncaya kadar ve 2 ayı geçmemek şartıyla tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.