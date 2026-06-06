Rakamlar konuşuyor

Suna ERDEN

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sisteminde kayıtlı çalışanların yarıdan fazlasını yabancı iş gücü oluşturuyor. İstatistik Kurumu verilerine göre; 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla sosyal sigortalara kayıtlı 170 bin 636 kişiden 90 bin 240’ı, yani yüzde 52,9’u Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke vatandaşı.

Verilere göre çalışanların yüzde 47,1’i KKTC vatandaşı, yüzde 27,2’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yüzde 25,7’si ise üçüncü ülke vatandaşı. Rakamlar incelendiğinde, sosyal sigortalara kayıtlı yaklaşık 80 bin 396 KKTC vatandaşına karşılık, toplam yabancı çalışan sayısının 90 bin 240 olduğu görülüyor.

Böylece kayıtlı iş gücünde yabancı çalışanların sayısı KKTC vatandaşlarını geride bırakıyor.

Sosyal sigortalara ait veriler açıklandı

İstatistik Kurumu verilerine göre; 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla sosyal sigortalara kayıtlı 170 bin 636 kişiden 90 bin 240’ı, yani yüzde 52,9’u Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke vatandaşı. Yabancı çalışanlar arasında en büyük grubu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturdu. Sosyal sigortalara kayıtlı çalışanlar içerisinde TC vatandaşı sayısı yaklaşık 46 bin 413 olarak hesaplanırken, diğer ülke vatandaşlarının sayısı ise yaklaşık 43 bin 827 olarak kaydedildi. Öte yandan çalışma izinli sigortalı çalışan sayısı da artış gösterdi. 2024 yılı Ekim ayında 82 bin 771 olan çalışma izinli çalışan sayısı, 2025 yılı Aralık ayında 90 bin 240’a yükselerek yaklaşık yüzde 9’luk artış kaydetti.

İşsizlik oranı yüzde 4,7

Aynı dönemde işsiz sayısı 9 bin 429 olarak hesaplanırken, genel işsizlik oranı yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti. Verilere göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 3,7, kadınlarda ise yüzde 6,7 olarak belirlendi. Gençler arasındaki işsizlik oranı ise genel ortalamanın üzerinde seyrederek 15-24 yaş grubunda yüzde 12,4 olarak kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026, 01:32