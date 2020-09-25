Kent ilaçlandı

Güney Kıbrıs’ta, özellikle Larnaka bölgesinde artan Coronavirüs vakaları nedeniyle alarma geçildiği belirtildi.

Rum basını, özellikle Larnaka’da artan vaka sayısıyla alınan kararlara ve ortaya çıkan endişelere geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi artan Coronavirüs vakaları nedeniyle Larnaka bölgesinin, alınan biri dizi tedbirle, bu sabahtan itibaren, 15 gün sürecek yeni kısıtlamalara girdiğini yazdı.



Nea Salamina futbol kulübünde 20, Ethniko Ahna kulübünde ise 18 pozitif vakanın belirlenmesinin ardından Larnaka’da futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanacağını yazan gazete, bu çerçevede alınan diğer tedbirlere de yer verdi.Gazete, Nea Salamina kulübünün ardından Ethniko Ahna kulübünde de çift haneli vaka çıktığını, her iki takımında da Larnaka ve “Mağusa bölgesinden” olmasından dolayı bölgede genel bir endişenin hakim olduğunu yazdı.Açıklanan 36 vakadan 18’inin Etniko Ahna futbol kulübünden olduğunu belirten gazete, Larnaka’da yeni bir bulaşma zincirinin daha tespit edildiğini kaydetti. Aile yakınlarında pozitif çıkan kişinin olması nedeniyle Larnaka Hastanesi’ndeki bir hemşireye yapılan testin de pozitif çıktığını yazan gazete, toplamda 4 olmak üzere bu zincirde 2 kişinin daha enfekte olduğunu belirtti.Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, durumu ele almak ve gerekli görülmesi halinde ek tedbirler amacıyla bugün Rum Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileriyle bir araya gelecek.