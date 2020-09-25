Öfkenin bedeli

Köpeklerini zehirledikleri gerekçesiyle köylülerden intikam almak için Serdarlı-Gönendere arasındaki 3 arazide yangın çıkardığı tespit edilen Osman Billuroğlu (37) hakkındaki dava karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Serdarlı sakini Osman Billuroğlu 15 ay hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın 17 Mayıs 2020 tarihinde, öğle saatlerinde, kullanımındaki araç ile Serdarlı-Gönendere anayolu üzerinde seyir halindeyken, kömür yakacağını ateşleyip 3 ayrı noktaya attığı belirtildi.

Üç yerde meydana gelen yangınlarda 3 dönüm buğday ekini, 3 dönüm arpa ekini, 3 dönüm anız ve 6 kilometrekarelik kuru otların yandığı kaydedildi.



Tespit edilerek tutuklanan sanığın ifadesinde köpeklerinin zehirlendiğini, bu nedenle yangın çıkardığını söylediği anımsatıldı.Sanığın, soruşturmanın ardından 29 Mayıs 2020 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği kaydedildi.Ağır ceza heyeti, suçunu kabul eden, adaletin erken tecellisine katkı koyan sanığın, şikâyetçilerin zararını tanzim ettiğini belirtti. Heyet, evli ve 18 aylık bir çocuk babası olan sanık aleyhindeki ve lehindeki tüm olguları değerlendirdikten sonra 15 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.