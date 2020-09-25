Karar için 2 yıl bekledi

Suna ERDEN

Sanıklardan Ahmet Sarıkılıç’ın polis hücresinde yaşamına son verdiği ‘çekiçli soygun’ davasıyla ilgili karar 2 yıl sonra açıklandı.

Bektaş Gıda çalışanı Mehmet Ali Güngörmüş’ün aracının önünü kesip, başına çekiçle vurup etkisiz hale getirdikten sonra iş yerine ait 198 bin 135 TL, 200 Sterlin, 402 Dolar, 195 Euro nakit parayı çalan iki sanıktan biri olan Serkan Bilir, dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla hapse mahkum edildi.

Olayın ardından tutuklanan ve 2018 yılından beri cezaevine bulunan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturma amaçlı polis hücresinde tutuklu bulunduğu esnada yaşamına son veren diğer sanık Ahmet Sarıkılıç’ın dosyası ise kapandı.

Çekiçle etkisiz hale getirdiler

Karar duruşmasında öncelikle olgular aktarıldı. 24 Eylül 2018 tarihinde saat 10. 45 sıralarında Girne’de Ertuğrul Kumcuoğlu Sokak’ta meydana gelen olayda yüzü siyah maskeli iki erkek şahsın

JA 177 plakalı araç ile Bektaş Gıda çalışanı Mehmet Ali Güngörmüş’ün aracının önünü kestiği belirtildi. Maskeli iki kişinin aracın yanına giderek çekiç ile şoför camını kırdığı ve Güngörmüş’ün başına çekiç ile vurup etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Şahısların Güngörmüş’ün aracında bulunan 198 bin 135 TL, 200 Sterlin, 402 Dolar, 195 Euro nakit para ile TEB Bankasına ait 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alıp araçlarına binerek kaçtıkları anımsatıldı.

Soygun olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, olayda kullanılan JA 177 plakalı aracın Zeytinlik bölgesinde mezarlığın orada terk edilmiş halde bulunduğu kaydedildi. Olayda kullanılan çekicin de araç içerisinde bulunduğu belirtildi.

Yapılan araştırmalar sonucu soyguncuların aracı bıraktıktan sonra ZPA 765 plakalı kiralık araca binerek kaçtıklarının belirlendiği anımsatıldı.

Organizeyi yaptı

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, 7 davadan yargılanan sanık Serkan Bilir’in 5 davadan suçlu bulduklarını, 2 davadan ise beraat ettirdiklerini açıkladı.



Yargıç, sanıkla ilgili tüm kanıtları incelediklerini, sanığın soygunda kullanılan aracı satın aldığına, daha sonra kaçmak için kullanılan kiralık aracı kiraladığına, soygun esnasında Bektaş Gıda çalışanının kafasına çekiçle vurduğuna kanaat getirdiklerini söyledi.Kürşad, sanığın soygun olayında kullanılan JA 177 plakalı aracı 9 Eylül günü Girne-Değirmenlik dağyolunda faaliyet gösteren bir restoranın önünde Orhan Şekerci’den 5 bin TL karşılığında satın alındığını kaydetti.Yargıç, Orhan Şekerci’nin soygundan sonra sanığı teşhis ettiğini söyledi. Kürşad, Orhan Şekerci’nin ifadesine itibar edildiğini, ayrıca aracın satın alındığı güzergahta bulunduğuna dair GSM raporu olduğunu belirtti.

Soygunda giyilen kıyafette DNA’sı bulundu

Yargıç Kürşad, sanığın soygundan önce ve sonra kiraladığı araçla olay güzergâhlarında bulunduğunun da kamera kayıtlarından tespit edildiğini açıkladı.

Yargıç, Ozanköy’de bir arazide çalılıkların üzerinde 3 adet koyu renkli kapüşonlu eşofman üstü ve biri 42 numara, diğeri 45 numara olan 2 çift spor ayakkabı bulunarak emare alındığını belirtti. Yargıç, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak, bulunan kıyafetlerin soygun anında giyilen kıyafetler olduğuna kanaat getirdiklerini söyledi. Kürşad, sanıkların kaçış güzergâhlarından birinde bulunan kıyafet ve ayakkabılardan eşofmanın üzerinde Serkan Bilir’in DNA’sının tespit edildiğini ifade etti.

Kürşad, soygundan sonra sanıkların Gazimağusa’ya gittiklerine, Sarıkılıç’ın kendi şirket hesabına 131 bin 250 TL, Serkan Bilir’in ise kardeşinin hesabına 18 bin 500 TL havale yaptığına dair kanıt ve tanık ifadesi olduğunu da açıkladı.

İki davadan beraat

Kürşad, ancak olayda ateşli silah kullanıldığına dair bir kanıt veya emare olmadığını ifade etti.

Yargıç Kürşad, sanığı aleyhine ateşli silah ile ilgili getirilen iki davadan beraat ettirdiklerini açıkladı. Yargıç Kürşad; soygun, yaralama suçları başta olmak üzere sanığı diğer 5 davadan suçlu bulduklarını söyledi.

Kürşad, sanığa ceza takdir ederken işlenen suçun vahametini dikkate aldıklarını, meydana gelen olayın toplumda endişe veren bir olay olduğunu ve bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kürşad, sanığı yargılandığı 5 davadan suçlu bulup 10 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.