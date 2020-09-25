Ahmet ucuz atlattı

Onur ULAĞ
Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada araç sürücüsü Ahmet Kurtoğlu (44) hafif yaralandı.
8-9 kilometreleri arasında meydana geldi. Ahmet Kurtoğlu, yönetimindeki SG 792 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasında bulunan orta refüj taşlarına çarptı. Refüje çarpan araç anayol içerisinde yan yatarak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.