Ahmet ucuz atlattı

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Girne-Lefkoşa anayolunda orta refüj taşlarına çarparak devrilen van aracın sürücüsü hafif yaralandı

Ahmet ucuz atlattı
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Onur ULAĞ
Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada araç sürücüsü Ahmet Kurtoğlu (44) hafif yaralandı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa - Girne anayolu 
8-9 kilometreleri arasında meydana geldi. Ahmet Kurtoğlu, yönetimindeki SG 792 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasında bulunan orta refüj taşlarına çarptı. Refüje çarpan araç anayol içerisinde yan yatarak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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