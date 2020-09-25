Başkanlık sistemine yüzde 59.2 destek

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Gezici Araştırma Şirketi tarafından yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçim öncesi yayımlanan son anket sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar yine ilk sırada gösterildi.

Araştırmaya katılan KKTC halkının %34’ünün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’a oy vermek istediği belirtildi.

Ankete göre; Mustafa Akıncı % 30.2, Tufan Erhürman % 15.1, Kudret Özersay % 9.2, Erhan Arıklı

% 6.3 Serdar Denktaş % 4.2 oy aldı.

Araştırmaya göre seçim 2. tura kalırsa ankete katılanların % 54,1’i Ersin Tatar’a % 45,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istiyor. Ayrıca ankette Türkiye’nin garantörlüğü, Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sismik araştırmalar ve Başkanlık sistemi ile ilgili sonuçlar da açıklandı.

Anket sonuçları açıklandı

Halkın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılıma bakıldığında

% 34’ü Ersin Tatar’a, % 30,2’si Mustafa Akıncı’ya ve % 15,1’i ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etti.

Araştırmaya katılanlar, ‘Seçim 2. tura kalsa ve adaylar Tatar ve Akıncı olsa kime oy vermek istediğine’ ilişkin soruya, % 54,1’i Ersin Tatar’a, % 45,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğine dair cevap verdi.



Araştırmaya katılanlar, ‘yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin’ soruya % 40,2’si UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken, % 25,2’si CTP’ye oy vermek istediğini ve% 11’i HP’ye oy vermek istediğini kaydetti.

Başkanlık sistemine yüzde 59,2’lik destek

Araştırmaya katılan KKTC halkının kuvvetler ayrılığına dayalı çağdaş bir başkanlık sistemi, istikrarlı hükümetlerin ülkeyi yönetmesi açısından gerekli olup olmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 59,2’si gerekli olduğunu, % 40,8’i ise gereksiz olduğunu ifade etti.

Kapalı Maraş açılsın

Araştırmaya katılanların Kapalı Maraş’ın açılıp açılmamasına dair soruya verdiği cevapta % 82,7’sinin açılması taraftarı olduğunu söylediği, % 12,7’sinin ise açılmaması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Garantörlük devam etsin, sismik araştırma yapılsın

Araştırmaya katılan halka, Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğü de soruldu.

Halkın % 82,4’ü aynen devam etmesi gerektiğini % 4,3’ü ise iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmaya katılanlara, Türkiye’nin KKTC halkının haklarının korunması için sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını nasıl değerlendirdiğine dair soru da soruldu. Halkın % 80,4’ü desteklediğini,

% 10,2’si desteklemediğini belirtti.

İki ayrı devletli çözüm isteği

‘Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm getirilmesi ile ilgili önerisine ilişkin’ dağılıma bakıldığında ise araştırmaya katılan halkın % 81,2’si iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken % 18,8’i Rumlarla federasyon getirmesi gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020, 10:32