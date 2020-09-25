8 yaralı var

Onur ULAĞ
Girne Çevre Yolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı, yol savaş alanına döndü. Kazaya 68 yaşındaki sürücü Abdulcelil Korkmaz’ın kırmızı ışıkta durmayıp, yoluna devam etmesi ve içerisinde 7 kişinin bulunduğu kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu Korkmaz ve kamyonet sürücü ile 6 yolcusu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Elde edilen bilgilere göre; Girne-Alsancak anayolunda dün saat 17.50 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti;
Zeytinlik ışıkları olarak bilinen bölgeye geldiği sırada kırmızı ışık yandığı halde sağa dönüş yaptı. Bu esnada Alsancak istikametinden gelmekte olan Tekin Çiftçi (38) yönetimindeki HV 655 plakalı aracın önünü tıkayıp, çarpışmaya neden oldu.
Yaralılar gözetim altında
Kazanın etkisiyle GR 403 plakalı araç savrularak trafik ışığı direğine çarparak dururken, HV 655 plakalı kamyonet ise sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile HV 655 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Türkmen Bingöl (33), İbrahim Aladağ (18), Battal Aladağ (20), Rıdvan Akdeniz (30), Bahri Akdeniz (50) ve Furkan Akdeniz (18) olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alınırken, GR 403 plakalı araç sürücüsü Abdulcelil Korkmaz, yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Bu ulkedeki trafik sorunu cok yonlu bir sorun. Bunun degisik etkenleri var.
1-Nerdeyse kimse "DOGRU DURUST" yani gercekten usulune gore kurallara uyarak araba kullanmayi bilmiyor. Dogru durust bir egitim almamis ve ogrenmemis suruculer sadece araba kullanmayi bildiklerini saniyorlar. Bati avrupadaki bir surucu sinavina girseler hemen hemen hepsi sinifta kalir, elindeki ehliyeti kaybeder ve tekrar surucu egitmi almasi gerekir.
2-Yollar , alt yapi bilgisiz , yetersiz kisiler tarafundan tasarlanmis ve bircok yerde hatalar var. Dogru durst hizlanma seritleri olmayan otoyollar mi sitersiniz, 4 seritten birden 2 seride dususler mi? Olmamasi yerde bulunan yaya gecitleri mi ? Ters yone egimli virajlar mi? vesayre vesayre. Bircok hatali yapilmis yollar , kavsaklar, gecitler mevcut. Kim hangi akilla bu yollari yapmis anlamak cok zor. Bunlar kazalara davetiye cikariyor.
3-Kontrol ve cezalar yetersiz. Yolda bakiyorsunuz herkes elinde telefonla konusa konusa gidiyor, oteki cift sari cizgiye park etmis, digeri kirmizi isikta geciyor vesyare vesyare. Bu gibi "sozum ona" suruculerin ehliyetlerini ayni hatayi tekrarlamlari halinde ehliyetlerinin ellerinden alinmasi ve tekrardan DOGRU DURUST bir ehliyet egitmine tabi tutulmalari gerekir.
4-Araclar dokuluyor. Trafikte olmamasi gerekn araclar hala daha ekonomik sebeplerden dolayi trafikte tutuluyor.
5-Torpil: Polis istedigi cezayi versin benim amacam falancadir bir telefonla halleder.
6-Soldan gitmeye alismamis "yabancilar" meselesi.
Bunlar hallolmadan ne trafik kazalari azalair ne de olumler. O yuzden bu gibi kazalar daha COOOK olacak ve daha COOK insanlar olecek sakatlanacak bu memlekette. Bu sartlarda az bile bu kadar kaza.