8 yaralı var

Onur ULAĞ

Girne Çevre Yolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı, yol savaş alanına döndü. Kazaya 68 yaşındaki sürücü Abdulcelil Korkmaz’ın kırmızı ışıkta durmayıp, yoluna devam etmesi ve içerisinde 7 kişinin bulunduğu kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu Korkmaz ve kamyonet sürücü ile 6 yolcusu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; Girne-Alsancak anayolunda dün saat 17.50 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti;



Yönetimindeki GR 403 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyreden Abdulcelil KorkmazZeytinlik ışıkları olarak bilinen bölgeye geldiği sırada kırmızı ışık yandığı halde sağa dönüş yaptı. Bu esnada Alsancak istikametinden gelmekte olan Tekin Çiftçi (38) yönetimindeki HV 655 plakalı aracın önünü tıkayıp, çarpışmaya neden oldu.

Yaralılar gözetim altında

Kazanın etkisiyle GR 403 plakalı araç savrularak trafik ışığı direğine çarparak dururken, HV 655 plakalı kamyonet ise sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile HV 655 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Türkmen Bingöl (33), İbrahim Aladağ (18), Battal Aladağ (20), Rıdvan Akdeniz (30), Bahri Akdeniz (50) ve Furkan Akdeniz (18) olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alınırken, GR 403 plakalı araç sürücüsü Abdulcelil Korkmaz, yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.