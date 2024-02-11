Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yerapetridis Kıbrıs sorununda yeşil ışık gördü..

Alithia gazetesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile önceki gün Washington’da görüşen Yerapetridis, Guterres’in Kıbrıs sorunu için temsilci atamasını ve sürdürülebilir bir çözüm için görüşmelerin yeniden başlamasını gündeme getirdi.

Habere göre, Yerapetridis, “Uluslararası hukuka, özellikle de Uluslararası Deniz Hukuku’na saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda sürdürülebilir bir çözüm bulunması amacıyla görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunan Yerapetridis, "BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 5. Stratejik Diyalog kapsamında gündemde "Bölgesel gelişmeler, savunma, güvenlik, insani zorluklar ve afetlere hazırlık, enerji ve çevre, kolluk kuvvetleri ve terörle mücadele, ticaret ile yatırım ve halklar arası ilişkiler" yer aldığını yazdı.