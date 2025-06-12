Eski kız arkadaşına telefonda hakaret içerikli mesajlar atan, hızını alamayıp bir günde iki kez kapısına dayanarak rahatsızlık çıkaran Kerem Kaçar şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında olgular aktarılarak, teminat talep edildi. Zanlının 2024 yılında iki gün üst üste eski kız arkadaşını taciz ettiği, bu suçlardan hakkında dosya tazmin edildiği açıklandı.

Zanlı teminatla serbest bırakılırken, pişman olduğunu ifade ederek, “Bir daha olmaz” dedi.

Polis; zanlının Lefkoşa'da meydana gelen "mülke tecavüz, sarhoşluk, telefonda taciz ve genel rahatsızlık" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Olguları aktaran polis; zanlının 10 Haziran’da eski kız arkadaşına birçok kez hakaret içerikli mesaj atarak, telefonda taciz ettiğini ifade etti.

Polis; zanlının aynı tarihte saat 18.30 sıralarında eski kız arkadaşının kaldığı iş yeri lojmanına gidip, defalarca kapıyı çalarak rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Zanlının yine gün saat 19.30 sıralarında eski kız arkadaşının evine bu kez alkollü bir şekilde giderek, ısrarla kapıyı çaldığını kaydeden polis; kilitsiz vaziyette bulunan giriş kapısından içeri girerek mülke tecavüz suçunu işlediğini açıkladı.

Alkol testi yapılamadı

Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis; alkol testi için nefes örneği vermeyi reddettiğini açıkladı. Polis; zanlının eski kız arkadaşına karşı 2 Temmuz 2024 tarihinde “telefonda taciz ve genel rahatsızlık” suçlarını işlediğini belirtti. Polis; zanlının 3 Temmuz 2024 tarihinde de “telefonda taciz ve elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket” suçlarından rapor edildiğini kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Polis; mahkemenin sorusu üzerine ise zanlının 2019 yılında işlediği darp suçundan sabıkası olduğunu dile getirdi.

Mahkemede söz alan zanlı ise pişman olduğunu ifade ederek, “Bir daha olmaz” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

