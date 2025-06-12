Dönüm noktası

Başbakan Ünal Üstel, AİHM’in açıkladığı kararın Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) terk etmiş oldukları taşınmaz mallara yönelik iddiaları bakımından tüketilmesi gereken etkin bir iç hukuk yolu olduğunu bir kez daha teyit ettiğini” vurguladı.

Üstel, AİHM’in, Kıbrıslı Rumların KKTC’de terk ettikleri taşınmaz mallara ilişkin olarak malın iadesinin tek çare olmadığını, TMK’nın verebileceği tazminat veya takas kararlarının da iade kadar geçerli bir telafi yöntemi olduğunun altını çizdiğini kaydetti.

“Özellikle Kapalı Maraş”ta bulunan bir taşınmaz için dahi iade dışında tespit yapılabiliyor ise, bu tespit mülkiyet rejimimiz için bir dönüm noktasıdır” diyen Üstel, AİHM kararını şöyle değerlendirdi:

“TMK’nın yargı yetkisinin Kapalı Maraş için de geçerli olduğunu bizler daha önce de ifade etmiştik. Ayrıca Kapalı Maraş”taki Rum başvurularına Vakıflar İdaresi de taraf olmuştur. Bu davada Başvuran Rum şirket Vakıflar İdaresinin taraf olamayacağını iddia etmiştir. Ancak Mahkeme, TMK’nın Kapalı Maraş’ta bulunan başvuruya konu taşınmaz mal ile ilgili süreçte, Vakıflar İdaresi’ni müdahil taraf yapan kararını, adil yargılama ilkesi ile çelişmeyeceği tespitini yapmıştır.

AİHM, bu kararıyla, TMK’nın yaptığı ödemelerin tatmin edici olduğunu ve bu ödemelerin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesinde yarar gördüğünü de eklemiştir.”

Üstel, TMK’nın etkinliğinin büyük ölçüde yapılan ödemelere bağlı olduğunu vurgulayan Üstel, iktidarları döneminde bu konuda ciddi bir fon yaratıldığını ifade etti.

