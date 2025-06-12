KKTC’de kaçak yaşam süren Alican Er (65), Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de devriye gezen ekipler tarafından yakalandı. Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verilen zanlı; Türkiye’de can güvenliği olmadığını öne sürerek ihraç edilememeyi talep etti. Zanlı, “KKTC’ye sığınmak istiyorum” dedi.

Polis; 9 Haziran 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Minareliköy’de devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen zanlının yasal statüsüne bakıldığını söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Ağustos 2023 tarihinden beri 678 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; ihraç işlemleri için yazışmalar yapılacağını kaydetti. Polis memuru; soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Beni Türkiye’ye iade etmeyin, can güvenliğim yok, KKTC’ye sığınmak istiyorum” dedi.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

