KKTC’de kaçak yaşam süren Alican Er (65), Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de devriye gezen ekipler tarafından yakalandı. Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verilen zanlı; Türkiye’de can güvenliği olmadığını öne sürerek ihraç edilememeyi talep etti. Zanlı, “KKTC’ye sığınmak istiyorum” dedi.
Polis; 9 Haziran 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Minareliköy’de devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen zanlının yasal statüsüne bakıldığını söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Ağustos 2023 tarihinden beri 678 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; ihraç işlemleri için yazışmalar yapılacağını kaydetti. Polis memuru; soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı ise, “Beni Türkiye’ye iade etmeyin, can güvenliğim yok, KKTC’ye sığınmak istiyorum” dedi.
Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
‘Can güvenliğim yok’
Son 2 yıldır ülkede kaçak yaşam süren Türk vatandaşı 65 yaşındaki Alican Er, KKTC’den sığınma talep etti
KKTC’de kaçak yaşam süren Alican Er (65), Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de devriye gezen ekipler tarafından yakalandı. Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verilen zanlı; Türkiye’de can güvenliği olmadığını öne sürerek ihraç edilememeyi talep etti. Zanlı, “KKTC’ye sığınmak istiyorum” dedi.
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YORUMLAR
Lefkoşalı - 1 saat Önce
Deport hemen deport...Başka yolu yok bu işlerin...
Hasan Nuri - 2 dakika Önce
Bir zamanlar Eokacilardan Korkar olan Kıbrıslı Türkler Bugün Evdekilerden Yoldakilerden Korkar oldu ? Bu Nasıl İş !
Korsan devlet olduk.Gercek bu