Kira var, tapu yok

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta kalan mallarının “yönetimi” ile ilgili Rum meclisinden geçen yeni yasaya miras hükmü de getirildiği ve kıymeti yüksek Türk mallarının artık “göçmen” statüsünde olmayan Rumlara da verilebileceği bildirildi.

Fileleftheros, “fileto” (yüksek değerde) nitelemesiyle tarif edilen Lefkoşa’nın Rum kesimi, Baf ve McKenzy’nin de bulunduğu, Larnaka kent merkezlerindeki ve Limasol Marinası gibi değerli Türk mallarının artık göçmen statüsünde olmayan Rumların da alabileceğini yazdı.

Oybirliği ile geçirilen yasa ile yüzlerce ve hatta binlerce genç çiftin artık, 5 bin euro civarındaki Kıbrıs Türk evlerine oturma hakkını kaçırdığına işaret eden gazete, yeni yasa uyarınca, “Bugünkü hak sahibi ölse bile" evlerin, ölen kişinin çocuklarına ya da diğer mirasçılarına kalacağını, bu kişilere sadece tapu verilmeyeceğini kaydetti.

Yeni yasanın “göçmenlerin, tasarrufundaki Kıbrıs Türk evini bedel karşılığında başka bir göçmene vermesine de olanak tanıdığına” dikkat çeken gazete, “fileto” diye andığı çok değerli Kıbrıs Türk mallarının “ihale usulüyle" öncelikli olarak göçmen statüsündekilere verilmesini öngördüğünü yazdı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, (bazıları fileto addedilen) ticari binalara atıf yaparken “Bu binalar Özel Muamele Bölgeleri, yani büyük ticari değeri olan bölgeler olarak belirleneceğine” işaret ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, Özel Muamele Bölgeleri “Vasilik” tarafından, (özel şehircilik, ekonomik, ticari ve diğer niteliklerine göre) belirlenecek ve Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak. Yoannu, “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Fonu’nun gelirlerinin artırılması” maksadıyla “filetoların” ihale ile verileceğini söyledi ve “bu filetolara göçmenler talip olabilecek ancak göçmenler talip çıkmazsa göçmen olmayanların da katılabileceği ihaleler düzenlenecek” dedi.

