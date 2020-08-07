Levent Kantarcı’nın ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Levent Kantarcı’nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada Levent Kantarcı’nın; bir binadan diğerine kaçak elektrik kablosu çekerken hayatını kaybettiği tespit edildi. Kantarcı’nın ölümünde ihmali görülen binanın sahibi Mehmet Hulusioğlu, işletmeci Mehmet Sofu, elektriği bağlatan müteahhit Hasan Özçelikhan ve işyeri çalışanı Cemal İyigün tutuklandı. Zanlılardan Mehmet Hulusioğlu, Mehmet Sofu, Cemal İyigün mahkemeye çıkarılırken, Hasan Özçelikhan rahatsızlanarak hastaneye yatırıldı.

Kaçak elektrik çekiyordu

Adli Şube’de görevli polis çavuşu Erdal Dal, 5 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.30 sıralarında, Mehmet Sofu’nun işletmesinden, Mehmet Hulusioğlu’nun, büyük sanayide bulunan binasına kaçak elektrik akımı çeken Levent Kantarcı’nın yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis, Cemal İyigün’ün de Hasan Özçelikhan ile diğer zanlılar arasındaki bağlantıyı sağladığını ve olay sırasında Levent Kantarcı ile birlikte çalıştığını anlatan Dal, Elektrik Kurumu’nun yaptığı incelemede kablo çekiminin tamamen gayri yasal olduğunu tespit ettiğini açıkladı.

Otopsi yapıldı

Levent Kantarcı’ya Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir otopsi yapıldığını ve ölüm nedeninin vücudundan elektrik akımı geçmesi sonucu olduğunun belirlendiğini aktaran Dal, zanlıların davalarını kabul etmediklerini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Dal; zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

30 bin TL ödediler

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler; zanlıların, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin, 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.