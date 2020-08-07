5 bin liraya serbest kaldı

Suna ERDEN

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının evine balkondan tırmanıp girdikten sonra yatak odasında sıkıştırıp darp eden Nijeryalı Olanrewaju Alabi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Olanrewaju Alabi’nin 3 Ağustos 2020 tarihinde saat 24.00 sıralarında ayrılma aşamasında olduğu kız arkadaşı P.T.’nin evine balkondan tırmanarak girdiğini söyledi. Polis, zanlının yatak odasında bulunan kız arkadaşının yüzüne tokat vurup darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Zanlının Nijerya vatandaşı ve öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

