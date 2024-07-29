Kırmızı çizgiler ‘test’ edilecek

Birleşmiş Milletler’in (BM) Eylül ayından itibaren aşamalı olarak, Kıbrıs sorunda tarafların ortaya koyduğu kırmızı çizgilerin ‘dayanıklılığını’ test etmeye çalışacağı öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “BM’den Dikenli Yönlerde Güç Testi” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, eylül ayına kadar "prosedürel araç olacak" bir belge hazırlama emri verdiği Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bütün müdahiller ile direkt irtibat halinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıs sorunundaki ilk hareketin Eylül ayında olacağını ve görüşmelerin ilerleyip ilerleyemeyeceğinin ortaya çıkması için daha baştan derinlere inileceğini kaydetti.

Gazeteye göre, Holguin’in hazırladığı belge Guterres tarafından New York’ta görüşeceği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e verilecek. Görüşmelere, uygun zemin var ise, garantör güçlerin katılımıyla devam edilecek. Yani, Kıbrıs sorununda daha önce yapılan toplantılardaki gibi beş taraf + BM ve AB’nin gözlemci olacağı şekilde görüşmeler sürdürülecek.

BM, müdahil tarafların katı duruşları olan ve kaygı belirttikleri zor konuların görüşülmesini tercih ettiğini yazan gazete, ilk aşamada tarafların ‘esneklik’ göstermelerinin isteneceğini kaydetti. Güvenlik yani Garantiler ve Asker konusuyla Yönetim başlıklarının sınanacağı da iddia edildi.

Kritik başlıklar

Holguin'in 2017’de Crans Montana’da masaya konulan Guterres Çerçevesi'ne dayanacak ve Güvenlik, Asker, Toprak, Mülkiyet, Türk ve Yunan vatandaşlarının durumu ve Yönetim başlıklarının yer aldığı "konsept belgesi" (consept paper) hazırladığı bilgisini BM kaynaklarınca doğrulandığı kaydedildi.

Gazete ilk aşamada her iki tarafı da farklı açılardan çok ilgilendiren Güvenlik, Asker ve Yönetim konularının ortaya konulacağını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi'nin tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyeti olacak devletle ilgili konularda ısrarlı olduğunu, geri adım atmasının söz konusu olmadığını BM'ye ilettiği yazdı.