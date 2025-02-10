Vitaminin deposu

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün patlıcanın kilosu 130, salatalığın ise 120 liraya çıkarken, kabak 70, patates 50, domates 40 liradan alıcı bekledi.

Acı biberin fiyatı ise geçtiğimiz haftaya göre 20 lira ucuzlayarak, 150’ye düştü. Meyve gruplarında ise nektarin ve üzümler 200, erik ile kivi 120, armut 70, elma ise 60 liradan tezgaha konuldu. Vatandaşın yüzünü güldüren ise portakal ve mandalina oldu. Kış aylarında grip ve nezleye karşı koruyan iki ürün 3 kilosu 100 liradan satıldı.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Bezelye: 150 TL

Bakla: 150 TL

Patlıcan: 130 TL

Salatalık: 120 TL

Biber: 70 TL

Domates: 40 TL

Patates: 50 TL

Havuç: 40 TL

Elma: 60 TL

Muz: 60 TL

Çarli Biber: 60 TL

Sarma (tanesi): 20 TL

Soğan: 25 TL

Yeşillikler: 20-25 TL