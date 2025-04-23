Koruma altına alınmalı

Kıbrıs’taki gerek mimari gerekse tarihi açıdan büyük önem taşıyan eski evlerin veya yapıların kaybedilmeye başlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs’ın Geleneksel Evleri Yıldan Yıla Kaybediliyor” başlıklı haberinde Kıbrıs’ın hem kuzey hem de güneyindeki geleneksel eski evlerin veya yapıların kaybedildiğine dikkati çekti.

Gazete tarafından hazırlanan özel haberde Kuzey’deki Kıbrıslı Rumlara ait eski evler ile Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türklere ait evlerin incelendiği belirtildi.

Restore edilmesi çok maliyetli olduğu için bu tür evlerin zamanla terk edildiğini yazan gazete bazı evlerin yıkılmak üzere olduğunu belirtti.

Gazete haberinde eski evlere ait fotoğraflara da yer verdi.

Haberde ayrıca her iki tarafta da bu evlerin kurtarılması için mekanizmaların bulunmadığına dikkat çekildi.

