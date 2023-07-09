Kritik buluşma

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Litvanya’da 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında yapılması beklenen görüşmede, Kıbrıs sorununun da görüşüleceğinden emin konuştu.

Alithia’nın “Kıbrıs Sorunu Miçotakis’in Ajandasında” başlıklı manşet haberine göre Miçotakis NATO zirvesi çerçevesinde Litvanya’da görüşeceği Erdoğan’a, “Atina’nın, Kıbrıs sorunu da dâhil Türk-Yunan meselelerini çözme siyasi iradesi ileteceğini yazdı ve Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununun da ele alınacağından emin göründüğü görüşme için “olumlu sonuçlar gündeme getireceğini umduğumuz bir görüşme” dediğini aktardı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun Litvanya’nın Vilnius kentindeki NATO zirvesinin gündeminde olmadığını ancak, Erdoğan’ın Miçotakis dışında başka Avrupalı liderler ve AB kurumsal organ başkanlarıyla da yapacağı görüşmelerde Kıbrıs sorununun, AB’nin daha aktif rol alması yönünde aldığı inisiyatif ve bu noktadaki gelişmeler çerçevesinde gündeme getirileceğini söyledi.

Hristodulidis Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek üzere New York’a gidişi öncesinde bir hazırlık görüşmesi yaptıklarını söyledi. Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun da orada (New York) olduğunu hatırlattı.

Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın bu altı aylık olgular hakkında yapacağı bilgilendirme sunumu vesilesiyle BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında da çalışmalar yapıldığını söyledi.

Hristodulidis, BM düzeyinde de AB düzeyinde de yoğun bir hareketlilik olduğunu; Erdoğan-Miçotakis görüşmenin önümüzdeki hafta Litvanya’da olacağını belirterek, “BM ve AB ile bu gelişme ve olguların NATO marjında harmanlanmasına çalışıyoruz çünkü Kıbrıs sorunu NATO’da görülmeyecek” dedi.

Türkiye’nin, Kıbrıs’ın NATO haritalarında adı ile değil, sadece koordinatlarıyla ifade edilmesi talebi hatırlatılarak Rum Yönetiminin bu konuda ne yapacağı sorulduğunda Hristodulidis, “Bu Türkiye’nin tezi” dedi, şunları ekledi:

“Aynı zamanda başka çözümler öneren, başka önerilerde bulunan NATO üyesi başka ülkeler ve NATO Sekreterliği var, bekleyip sonucunu göreceğiz. Ancak NATO üyesi olmadığımız için bizim tarafımızdan değil ama bizim eylemlerimizle NATO üyesi dost ülkelerden ve elbette Yunanistan tarafından gerek NATO Sekreterliği’ne gerek bu konunun görüşülmesi sırasında tepkiler geldi."

