Başarının yolu kaliteli hizmet

Kuzey Kıbrıs’ın göz bebeği, Merit Grubu’nun 8’inci halkası 273 ultra lüks odalı ve en önemlisi adanın en büyük kongre merkezine sahip Merit Royal Diamond Otel, birinci hizmet yılını tamamladı.

Bu münasebetle düzenlenen geceye Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Yönetim Kurulu Üyeleri Reha Arar ve Daryal Batıbay, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ile Merit Otellerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Reha Arar’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Besim Tibuk’un 1. Yıl pastasını kesmesiyle tamamlandı. Besim Tibuk yaptığı kısa konuşmada, başarıya giden yolun çalışmaktan ve kaliteli hizmetten geçtiğini söyledi.

Reha Arar da konuşmasında temel atmadan bugüne kadar yaptığı olağanüstü başarılı hizmetleri dolayısıyla Merit Royal Otelleri’nin Genel Müdürü Aybars Kutluba’ya teşekkürlerini iletti.

Geceye Cluster Executive Chef Hüseyin Hummadi’nin yaptığı birbirinden leziz tadımlıklar imzasını attı. Jazz müziği dinletisinin yer aldığı keyifli kutlamada, özel olarak hazırlanan imza içecekler de misafirlerin beğenisine sunuldu.