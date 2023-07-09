Anlaşma çok zor

Ömer KADİROĞLU

Litvanya’da 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında yapılması beklenen görüşmede Kıbrıs konusunun da ele alınacağı belirtiliyor. Diyalog, sonucu merakla beklenen görüşmenin ardından Kıbrıs’taki müzakerelerin yeniden başlayacağı yönündeki beklentileri vatandaşa sordu. Vatandaşlar, müzakerelerin başlaması halinde Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılacağı yönünde karamsar cevaplar verdi.

Ertuğrul Beyoğlu:

“Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlayacağı söyleniyor. Ben müzakerelerin yeniden başlaması halinde bu kez bir anlaşma olacağına inanmıyorum. Rum yönetiminin her şey elindeyken Zürih-Londra anlaşmasında hakkımız olan yüzde 30 hakkımızı bize vereceklerine inancım yoktur. Ben çocuklarımız ve torunlarımız için bir anlaşma olmasını istiyorum ancak Rum’a yama olarak değil şerefli bir şekilde anlaşma olmalıdır.

Hüseyin Yılmaz Özasil

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlayacağı iddialarının yalan olduğunu düşünüyorum. Bu kadar senedir görüşüyorlar ancak bir anlaşmaya varılamadı. Ben ayrı devletim Rum ayrı devlettir. Bu şekilde müzakere edilebilir. Müzakerelerin yeniden başlaması halinde bu kez bir anlaşma olacağına inanmıyorum.

Ergün Kayacan:

“Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin devam edeceği ifade ediliyor. Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin başlaması ile bu kez bir çözüme gidilebileceğini düşünmüyorum çünkü orta noktada buluşulamıyor. Rum hiçbir zaman Enosis’ten kurtulmaz bu yüzden ben KKTC’nin de tanınmasını istiyorum.

Mehmet Ali Usanmaz:

Doğdum, büyüdüm ve yaşlandım hala bu müzakerelerden bahsediliyor. Sadece bizimle ilgili değil dış güçlerin de etkileri vardır. Müzakereler yeniden başlasa da bir anlaşma olabileceğine inanmıyorum çünkü kararları dış güçler veriyor. Ben tabi ki de bir anlaşma olmasını istiyorum çünkü ne çocuklarımızın ne de bizim ilerisi için bir ışığımız yoktur.

Süleyman Taşaner:

Müzakereler İnşallah başlar çünkü ben müzakerelerin yeniden başlamasını istiyorum. İki tarafın da iyi niyeti olursa bir anlaşmanın olabileceğine inanıyorum. Anlaşma olursa ülkemiz kapalı kutuda olmaktan kurtulur, ambargolar kalkar ve dünya ile bütünleşiriz.

Hüseyin Uzun

“Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını istiyorum. Müzakerelerin yeniden başlaması ile bu kez bir anlaşma olacağına da pek inanmıyorum çünkü herkes istediği tarafa çekiyor. Bir orta yolu bulmak isteyen yoktur. Ben bir anlaşma olmasını canı gönülden istiyorum. Bir anlaşma olması halinde ülkenin çok daha iyi bir hale geleceğine inandığım için anlaşma olmasını istiyorum”

Bayram Ölmezler:

Müzakerelerin tekrardan başlayacağına inanmıyorum. Çünkü Rumlar bizimle bir anlaşma yapmak istemez. Bu nedenle de bu ülkede bir anlaşma olacağına da pek bir inancımız kalmadı.