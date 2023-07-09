Acilen tamir edilmeli

Esengül AYKAÇ

Dipkarpaz’da Zafer Burnu yakınlarında restoran işletmeciliği yapan Zafer Biler isimli vatandaş, bakımsızlıktan delik deşik olan, köstebek yuvasına dönen yolların bir an önce onarılmasını istiyor. Eylül ayında yolların tamir edildiğini söyleyen Zafer Biler, aradan çok kısa bir zaman dilimi geçmesine rağmen yolun tekrar eski haline döndüğünü söyledi.

“Köyümüzün yolları çok bozuk ve araç kullanmakta oldukça zorluk yaşıyoruz” diyen Biler, “Eylül ayında yollarımızı tamir ettiler fakat yolun içerisindeki çukurları doldurdukları için yolumuz yine kötü duruma geldi” diye konuştu. İlgili kurumlara çağrıda bulunan Biler, “Çalışma yapılacak yolların içerisinde bizim köyümüzün adı geçmiyor. Bizler de yetkililerden yollarımızın tamir edilesini bekliyoruz” dedi.

Restoranında turistleri ağırladığını ifade eden Biler, “Turistleri getiren otobüs şoförleri hergün bizlere yolların kötü olmasından dolayı güçlükle turistleri bölgeye getirdiği söylüyor. Turistlere karşı mahcup oluyoruz” şeklinde konuştu.

Biler, birkaç köylü ile yetkili makamlara şikayetlerini sunduklarını fakat kimseden olumlu geri dönüş alamadıklarından dert yandı.

