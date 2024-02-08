‘Hata yaptım’

Kuzey Kıbrıs’a alışveriş yaparken, markette bir şahıs tarafından kasada unutulan 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan Kıbrıslı Rum Marios Chrysiliou hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 3 gün polis hücresinde tutulan zanlı dün mahkeme emriyle yargılanıncaya kadar 9 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa Ortaköy’de bir süpermarkette N.A.’ya ait Samsung Galaxy A 51 model cep telefonunun alışveriş ödeme kasasında masasında unutulduğunu söyledi. Polis, unutulan cep telefonunun aynı tarihte kimliği meçhul bir şahıs tarafından çalındığını belirtti.

Polis memuru, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, 20 Ocak’ta iş yerinde güvenlik kameralarından yapılan incelemede cep telefonunun Marios Chrysiliou tarafından çalındığını ve zanlının Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine çıkış yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı hakkında Ocak ayında tutuklama emri temin edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının 3 Şubat 2024 tarihinde ülkeye giriş yapmak isterken, Metehan Kara Giriş Kapısında tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis memuru, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu ve KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 9 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.