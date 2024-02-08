Deport edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Nijerya uyruklu iki kişiden birinin AIDS hastası olduğu ortaya çıktı.

Daha önce oturma izni almak için kan verdiği esnada hasta olduğu tespit edilerek, hakkında ihraç kararı çıkartılan Oluwaseun Olamide Adedire’nin bulunamadığı için deport edilemediği bilgisi elde edildi.

Haspolat bölgesinde 4 Şubat tarihinde Oluwaseun Olamide Adedire ve Favour Toluwanimi Adedeji dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 4 Şubat 2024 tarihinde Haspolat’ta deveriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, Oluwaseun Olamide Adedıre’nin 16 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 294 gün, Favour Toluwanimi Adedejı’nin ise 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren toplam 624 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarını belirtti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde Oluwaseun Olamide Adedıre’nin ADIS hastası ve hakkında ihraç emri olduğuna dair sözlü bilgi alındığını ancak ellerine resmi belge ulaşmadığını söyledi. Polis, Muhaceret Dairesinden araştırma yapılacağını belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 09:27