Suç makinesi

Lefkoşa’da 13 yaşındaki öz kızını darp ettikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 40 yaşındaki A.S. tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Zanlının başka suçlardan 6 sabıkası ve görüşülmeyi bekleyen 10 davası olduğu açıklandı.

Olguları aktaran polis, olayın 6 Şubat 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'nın Küçükkaymaklı bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının 170 promil alkollü içki tesiri altında olduğu esnada evde yatak odası içerisinde kendisine cevap vermediği gerekçesiyle 13 yaşındaki kızının yanağına tokat attığını belirtti. Polis, zanlının kızını darp ettikten sonra kendi pantolonunu indirip cinsel organını çocuğuna gösterdiğini, kızının kalçasını ve bacağını ellemek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Çocuklar korumaya alındı

Polis, olayın ardından kız çocuğunun Sosyal Hizmetler memurunun gözetiminde ifadesinin temin edildiğini, daha sonra kardeşi kardeşiyle birlikte Sosyal hizmetler Dairesine teslim edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 5 sabıkası ve askıda 10 davası olduğunu, meselenin kamuoyunda yankı uyandıracağını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, savcının sorusu üzerine kız çocuğunun gece evden çıkıp, sokakta panik ve endişeli bir şekilde arkadaşını telefonla arayarak, olayı anlattığını, arkadaşının da polisi arayıp, durumu bildirdiğini ve olay yerine gittiklerini açıkladı.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.