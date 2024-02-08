‘Sarhoştum’

Girne’de bir restoranda meydana gelen olayda H.E.’nin (E-38) bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının restoranda tanıştığı kadının tuvalete gitmesini fırsat bildiği ve peşinden giderek, kalçasını ellediği belirtildi. Zanlının olay esnasında 298 promil alkol tesiri altında olduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 6 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Girne' de Kale arkası olarak bilinen mevkide faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldiğini söyledi. Polis, restorana müşteri olarak giden zanlının, orada tanıştığı ve sohbet ettiği B.K’ye(K-32) tuvalete ellerini yıkadığı sırada, kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, meydana gelen olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, hakkında “cinsel saldırı ve sarhoşluk” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının olay esnasında 298 promil alkol tesiri altında olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.