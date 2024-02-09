Eski Türkiye yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye istikamet verme, toplumu huzursuz etme ve siyaseti yönlendirme çabalarının hiç bitmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, tuzaklar boşuna değildir. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var; o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır.'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları ve depremin yıl dönümü için gittiği Adıyaman'da vatandaşlara seslendi.

Erdoğan ilk olarak Adıyaman üniversitesinde düzenlenen ''Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni''nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yara alan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Bu depremlerde Adıyaman'da 8 bin 561 insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ilave olarak acil yıkılacak durumda 8 binin üzerinde ağır hasarlı olarak da 19 binin üzerinde bina vardı. Yapılan tespitler sonunda Adıyaman'da yaklaşık 39 bini konut, 3 bin 400'e yakın işyeri ve 3 bine yakın ahır olmak üzere toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. Konutlarımızın hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum.”

Çabaları hiç bitmiyor

Terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye istikamet verme, toplumu huzursuz etme, siyaseti yönlendirme çabalarının hiç bitmediğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar, tahrikler, tuzaklar boşuna değildir. Hepsi de bu amaca hizmet etmek üzere yazılmış, aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle konulmuş araçlardır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var; o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır. Hatırlarsanız çeyrek asır öncesinin Türkiye'sinde 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomimiz çökertilir, 3-5 eylemle güvenliğimiz bozulur, 3-5 provokasyonla huzurumuz kaçırılırdı. Zayıf siyasi iktidarlar ve vesayetin güdümündeki kurumlar sebebiyle bu basit operasyonların önü süratle kesilemediği için güvensizlik ve istikrarsızlık iklimi bir kara bulut gibi başımızdan hiç eksik olmazdı.

İktidara geldiğimizde milletimizden aldığımız destek ve güçle önce güven ve istikrar iklimini tesis edecek adımları attık. Elbette önümüze pet çok tuzak kuruldu, pek çok sinsi oyunla yolumuz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimlerine, terör eylemlerinden sınırlarımızın tacizine, sosyal kaos çıkarma denemelerinden, ekonomik tuzaklara, her yolu denediler. Hamdolsun hepsinin de birer birer üstesinden gelerek demokrasi ve kalkınma atılımlarımızı kararlılıkla hayata geçirdik. Son olarak şanslarını geçtiğimiz yılın mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde denediler. Normal şartlarda yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler ama yine de başaramadılar. Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler."

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 10:17