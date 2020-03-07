Küfürlü eyleme devlet desteği

Rum yönetiminin, Korona virüse karşı önlem gerekçesiyle KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarından 4’ünü tek yanlı kapatma kararı sonrasında Ledra barikatı önünde eylem yapan APOEL kulübünün faşist taraftarlarının, Kıbrıslı Türklere küfürler yağdırdığı ve kapıların tümüyle kapatılması talebinde bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi “Hükümet Aşırı Sağ Davranışları Fitilliyor” başlıklı haberinde Rum yönetiminin

4 kara kapısını kapatarak “aşırı sağ unsurun cesaretlenmesinde katalizör olduğu” görüşünü ortaya koyarak “önceki gün bütün APOEL taraftarlarınca barikatların kapatılması lehinde düzenlenen milliyetçi yürüyüşün azmettiricisinin hükümet ve izlediği politikalar olduğunu söylemek abartı olmaz” ifadesine yer verdi.

Gazete APOEL futbol kulübü taraftarlarının önceki günkü yürüyüşte Kıbrıslı Türklere karşı küfür içerikli, ırkçı ve milliyetçi sloganlar attığını ve üzerinde “Barikatların Kapatılmasına Evet” yazılı döviz açtığını hatırlattı.

Karanlık çağa dönüş

Haravgi gazetesi “Protesto Hakkını Zorla İhlal Ediyorlar” başlıklı diğer haberinde ise Rum hükümetin, geçen cumartesi günü Ledra’daki protesto eylemine katılan vatandaşlara, yasadışı toplantıya katılma ve kargaşa yaratmaktan yaptığı tutuklamalarla uyguladığı politikalar eski, modası geçmiş ve karanlık çağları hatırlatıyor” yorumuyla aktardı.

Habere göre cumartesi günkü protesto eylemi sırasında “yasadışı toplantı, zorbalık ve kargaşa yaratmak suçlamasıyla 55 yaşındaki bir Rum’un tutuklanmasının ardından biri kadın iki kişi daha karakola çağrılarak aleyhlerine dava okundu

Rum polisinin anonim şikayet üzerine işyerlerine gittiği iki kişiyi karakola davet ettiğini, davete uymamaları halinde tutuklanacaklarını söylediği belirtilen haberde, söz konusu kişilerin gazeteye, polisin bu tavrın nedeniyle kendilerini “psikolojik harp içerisinde psikolojik şiddet görmüş” hissettiklerini anlattıkları kaydedildi.

Grup başkanını darp ettiler

Aynı gazete Nikos Trimikliniotis isimli öğretmenin, aynı protesto eylemi sırasında polis tarafından darp edildiği şikayetiyle dün polise başvurduğuna işaret etti.

Habere göre Kıbrıs’ta temel haklarla ilgili AB örgütü uzmanlar grubunun başkanı da olan Trimikliniotis, herhangi bir sebep yokken polisin kendisine saldırdığını, eylemde sadece anayasal hakkını kullandığını anlattı.

Trimikliniotis Rum polisinin daha sonra kendisini telefonla arayarak “pişman olduğunu ve Rum polisinin, kendisini zor duruma sokacak eylemlerde bulunmak için ağır bir siyasi baskı altında bulunduğu” gerekçesini ilettiğini anlattı.

Meselenin, kendisini darp eden polis memurunun hedef alınması olmadığını ancak polisin kurumsal olarak vatandaşlara zor kullanmayı benimsemenin göğüslenmesi gerektiğini de söyleyen Trimikliniotis, Rum Başsavcılığını, geçen cumartesi günü maruz kaldığı tehdit, zorbalık ve kin söylemi ve korkutmayı yapan, şahsını ve ailesini tehdit eden kişiler aleyhine kovuşturma başlatmaya çağırdı.