Kuzeyden geldiği iddia ediliyor

Rum polisinin son günlerde Mağusa, Protara sahilinde 28 kilonun üzerinde Cannabis ele geçirdiği bildirildi.

Cyprus-Mail gazetesinin haberine göre, uyuşturucunun kuzeyden gönderildiğini iddia eden Rum polisi, alıcı şebekeyi yakalamak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Rum polisinden elde ettiği bilgilere dayanarak, şu ana kadar söz konusu bölgede 28 kilo uyuşturucu tespit edildiğini yazan Haravgi gazetesi, aynı bilgilere dayanarak, uyuşturucuların KKTC’de karaya vurduğu iddia edilen uyuşturucuyla bağlantısı olduğu iddiasında bulundu.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak”, benzer bir olayın birkaç gün önce bir kez daha meydana geldiğini ve bunun uyuşturucuların KKTC’deki bir deniz bölgesinden denize atıldığına dair şüpheleri güçlendirdiğini iddialarına ekledi.