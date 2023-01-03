Karara sert tepki

Türkiye, resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Kararla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara 'sürtük' demek de 'hukuka uygun' muymuş?" ifadelerini kullandı. Ayrıca karara birçok siyasi tepki gösterdi.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Kadın örgütleri ve siyasi partiler, bu kararın iptal edilmesi için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 10’uncu Daire de feshe ilişkin iptal istemini reddetmişti.

ANKA’nın haberine göre Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Daire’nin kararına temyiz başvurularını dün oy çokluğuyla reddetti. Kurul, kararı ‘hukuka uygun’ buldu. Gerekçesi daha sonra açıklanacak.

Akşener: İmzalamaya geliyoruz

Kararla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz.

Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya geliyoruz.

Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara ‘sürtük’ demek de ‘hukuka uygun’ muymuş?

Torun: Yeniden taraf olacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Danıştay'ın iptal kararını 'hukuka uygun' bulmasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaparak, karara tepki gösterdi.

Torun, "Hayalimizdeki Türkiye, kadınların eşit haklara sahip olduğu, güvende yaşadığı bir Türkiye. Saray ağzıyla alınan hiçbir karar bu hayalden büyük değil! İktidarımızın ilk haftasında #İstanbulSözleşmesi’nde yeniden taraf olacağız. Ölümü değil yaşamı konuşacağımız günler çok yakın!"

Karaca: Unuturuz sanma AKP

CHP Deniz Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "İstanbul Sözleşmesi'nden bir geceyarısı tek adam tarafından çıkma kararının altındaki 'o' imzayı kadın cinayetlerini önlemekten aciz kaldığınızı, iktidarınızın sonu görününce nasıl da tutuştuğunuzu, kadınların kararlılığından nasıl korktuğunuzu unuturuz sanma AKP" sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan’ın sözü tepki çekmişti

Partisinin 1 Haziran 2022’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarını hatırlatarak, “9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük” demişti.

İmzalayan ilk ülke Türkiye'ydi

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye'ydi.

