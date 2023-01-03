İzleyenlerini  yine büyüledi

Türkiye’nin Süperstarı Ajda Pekkan, yılbaşına özel olarak Kuzey Kıbrıs’ın en yeni oteli Merit Royal Diamond’da sahne aldı. Merit Royal Diamond Otel’in ihtişamlı Karpaz Balo Salonu’nda hayranlarıyla buluşan Ajda Pekkan, iki bini aşkın hayranına hafızalardan silinmeyecek bir yeni yıl coşkusu yaşattı.

Adanın en büyük balo salonunda etkileyici bir dans gösterisi ile başlayan gecede Ajda Pekkan’ın sahneye çıkmasıyla coşku doruğa çıktı. “Yeniden Başlasın” şarkısı ile konserine başlayan Süperstar, güzelliği ve sahne performansı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Samimi tavırlarıyla bir kez daha gönülleri fetheden Pekkan, “2022’ye elveda derken 2023’e Merit Royal Diamond’da umutlarımız ile giriyoruz” dedi.

Yılbaşına özel hazırlanan yeşil kostümü ile göz kamaştıran Pekkan, Merit Royal Diamond sahnesinde adeta bir elmas gibi parladı. 2023 için geri sayımın ardından yeni yılı ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı ile karşılayan ünlü sanatçı; herkese sağlık, neşe, huzur ve mutluluk diledi. 20 kişilik dev orkestrası ile iki buçuk saat sahnede kalan Süperstar, gece boyunca en sevilen şarkılarını seslendirip yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.