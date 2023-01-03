Türkiye’nin 2022 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıklandı. Rekor tazeleyen ihracat geçen yıl 254.2 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin 2022 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıklandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe toplantıda yaptığı konuşmada, sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatında yapılan indirim için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Gültepe, “Rekabet gücümüzü koruyabilmemiz için bir bu kadar daha indirim bekliyoruz” dedi.

Küresel pazarlardaki yavaşlama ve paritenin olumsuz etkisine rağmen Türkiye ihracatta bir kez daha rekor tazeledi. Türkiye’nin 2022 yılı ihracatı 2021’e göre yüzde 12.9 artışla 254.2 milyar dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2022 yılı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe toplantıda yaptığı konuşmada dünyada Türk ürünü ile tanışmayan tek bir ülke bırakmadıklarını söyledi. Gültepe, şöyle devam etti:

İhracatta ilk üç ülke Almanya, ABD ve Irak

“Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke oldu. En fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler Rusya, Irak, ABD, Almanya ve Romanya olarak sıralandı.

162 ülkeye ihracatımızı arttırırken, 108 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 52’ye çıkardık. 16 sektörümüz ihracat rekoruna imza atarken, 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar dolar sınırını aştı. 21 bin 501 firmamızı ihracat ailemize kattık. Bu firmalarımızla tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attık.”

