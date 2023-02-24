Yardımlar  yerine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi sürecinde Gazimağusa Belediyesi'nin hem Türkiye’ye gönderilen yardımlar konusunda hem de ülkeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda duyarlı kent halkı ile işbirliği içerisinde yürüttüğü süreci tamamladığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren hem Türkiye’de bulunan vatandaşlar hem de yardım kampanyaları ile ilgili koordinasyonları sağlayan TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ülkeye gelen depremzedelerle ilgili sürece önderlik edecek olmasıyla birlikte, Gazimağusa Belediyesi, toplanan yardımları AFAD’a gönderiyor.

Yardım kampanyası sürecini yöneten Gazimağusa Belediyesi As Başkanı Hüseyin Manik, bundan sonraki süreçte yardımların doğrudan Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’na gönderildiğini ve buraya gelen depremzedelere de bu kanaldan yardım edileceğini duyurdu.

As Başkan Manik, Gazimağusa Belediyesi’nin ilk günden itibaren başlatılan yardım kampanyasında toplanan çok sayıdaki malzemenin TC Lefkoşa Büyükelçiliği koordinasyonu ile Türkiye’de bulunan depremzedelere ulaştırıldığını ifade etti. Kampanyanın başlatılması ile duyarlı kent halkının ciddi miktarlarda kıyafet ve battaniye yardımı yaptığını, bunun yanında gıda maddeleri, hijyen maddeleri yardımlarının yapıldığını ifade eden Manik, belirlenen ihtiyaç malzemelerinin Gazimağusa Belediyesi’ne ait sosyal medya hesapları üzerinden anonsunun yapıldığını ve halkın da bu ihtiyaçlara muazzam miktarda cevap verdiğini açıkladı.

Depremzedelerin ülkeye gelmeye başlamasıyla Mağusa Arena’da devam eden yardım kampanyasından toplanan malzemelerin bir kısmını Başbakanlık AFAD koordinasyonu ile yürütülen Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda toplandığını ifade eden Manik, bir kısmı ile de depremzede olarak Gazimağusa’ya gelenlerin acil ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Başvurular kayıt altına alındı

Gazimağusa Belediyesi’nin bu süreç içerisinde yapılan başvuruların oluşturulan bir sistem ile kayıt altına aldığını ve bu kayıt sistem konusunda Gazimağusa Kaymakamlığı ve Başbakanlık ile işbirliği içerisinde hareket edildiğini belirten Manik, Gazimağusa Belediyesi olarak gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Çok zor ve acı dolu bir süreç olduğunu ifade eden Asbaşkan Manik şöyle devam etti; “Yeri geldi hem ağlayarak hem çalışarak bu süreci tüm ihtiyaçlara cevap vermeye çalışarak yürüttük. Bu süre içerisinde yanımızda olan, ailelerin yanında olan personelimize de büyük teşekkür ederim. En büyük görev Gazimağusa Belediyesi’ne düşüyordu. Bu acılı ve zor görevi yerine getirmek, personelimizin desteği ile oldu”

AB Destek Ofisinden taziye ziyareti

Avrupa Birliği Destek Ofisi, Türkiye’de 6 Şubat’taki depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a taziye ziyaretinde bulundu.

Verilen bilgiye göre AB Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas ve AB Destek Ofisi Bölüm Sorumlusu Virve Vimpari, Belediye Başkanı Uluçay ile görüştü.

Uluçay, yaptığı konuşmada ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

