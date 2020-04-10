Lefke’de Coronavirüs paniği

Lefke’de ilk kez Coronavirüs vakası görülmesi bölge halkını tedirgin etti. İsveç’ten geldiği belirlenen hastanın karantinaya girmediği iddia edilirken, 21 gün boyunca serbest dolaşımda olduğu öne sürüldü. Kadın olduğu öğrenilen hastada aktif semptomların bir hafta önce görüldüğü öğrenildi.

Söz konusu vakanın Lefke’de 21 gün boyunca gittiği yerler tespit edilmeye çalışılırken, bölgede faaliyet gösteren İktisatbank, hastanın Gemikonağı’ndaki şubelerinde işlem yaptığını belirlediklerini ve önlemler aldıklarını duyurdu.

İktisatbank, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Gemikonağı şubesinin bugün kapalı olacağı duyurusunu yaptı.

Banka açıklamasında şunları belirtti: “Lefke’de bir kişinin COVID-19 teşhisi ile karantinaya alındığı bilgisi üzerine gecikmeksizin ilgili şahsın Gemikonağı şubemizde işlem yaptığını tespit ettik ve ilgili kamera kayıtlarını inceledik. Aldığımız önlemlere uygun şekilde işlem esnasında güvenli mesafenin korunduğu, iş arkadaşlarımızın kurallara uygun şekilde maske ve eldiven kullandığını, müşterinin içeriye tek olarak alındığını, müşteri ayrıldıktan sonra kullandığı yüzeylerin ve gereçlerin temizlendiğini teyit ettik. Tüm bu bilgiler ve tespitler çerçevesinde söz konusu şahıs ile yakın temas olmadığını tespit etmiş olduğumuz halde; Gerek iş arkadaşlarımızın, gerekse kamu sağlığı ve sağlık sistemimizin korunması açısından ilgili şubede bu dönemde görev yapan personelimiz için izolasyon süreci başlatmak kararı almış bulunmaktayız. Bu süre içerisinde ilgili iş arkadaşlarımızın izolasyon sürecini usulüne göre geçirmeleri için her türlü desteği sağlayacağız.”