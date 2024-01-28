Mağdur oldular

Güney Kıbrıs’ın 6 Ocak’ta geçtiği ancak 15 Ocak’ta çöken elektronik yargı sistemi e-justice halen çalışmıyor. Rum avukatlar Güney Kıbrıs’ın bütün kentlerinde kaza mahkemeleri önünde 10.30-11.30 saatleri arasında boykot düzenledi.

Alithia’nın haberine göre Rum Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Nikolas Çardellis, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi önündeki boykotta yaptığı konuşmada, adalet dağıtma sisteminin iki haftadır çalışmadığına dikkat çekti.

Çardellis avukatların “infial ve hoşnutsuzluğunu göstermek için" Güney Kıbrıs’ın bütün kentlerindeki kaza mahkemeleri önünde bir saatlik boykota katıldığına işaret ederek “iki haftadır işlerimiz dağıldı, adalet dağıtma sistemi dağıldı, avukat büroları dağıldı. Devlet artık adalete yatırım yapması gerektiğini anlamalı, yargıya gereken önemi vermeli” dedi.



Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024, 03:13