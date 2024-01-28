Dev yatırım yolda

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Girit adası arasında deniz altı kablolarla elektrik hattı döşenmesini öngören ‘Great Sea (EuroAsia) projesine, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Fonu’nun (TAQA) da ilgi duyduğu açıklandı.

Politis gazetesine göre; Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMİE) hayata geçirmek için “koşturduğu” Great Sea Interconnector projesinde, Güney Kıbrıs-Yunanistan bağlantısı 2030’a kadar hayata geçirilebilecek. Yatırım için gerekli olan bir milyar 570 milyon Euro’nun, 657 milyonu Avrupa Birliği tarafından karşılanacak.

Adaya geldiler

Güney Kıbrıs’a giden TAQA CEO’su Jasim Husain Thabet başkanlığındaki BAE Yatırım Fonu üyeleri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile makamında görüştü. Görüşmeye Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Marios Panayidis şahsen, Bakan Yorgos Papanastasiu ise Coronavirüs testi pozitif çıktığı için telekonferans yöntemiyle katıldı.

Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, TAQA’nın hem Great Sea Interconnector projesine hem de Güney Kıbrıs’ta açılmakta olan diğer bir dizi yatırım perspektifine yatırım yapmaya talip olduğunu söyledi.

Viktoras Papadopulos TAQA’nın Rum Ticaret Bakanlığı’nın işbirliğinde, yatırım yapmak üzere altyapı ve inkişafla ilgili olgunlaşmış ya da olgunlaşmaya yakın bir dizi proje listesini inceleyeceğini de sözlerine ekledi.