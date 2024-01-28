Esnafın yüzü güldü

Abdullah SUİÇMEZ

Ekonomik kriz nedeniyle yerli halkın çarşıya çıkamadığı bir dönemde, kara sınır kapılarından kuzeye geçen turistler esnaf için adeta tek umut oldu.

Havanın soğuk olmasına karşın dün çok sayıda turist Lokmacı kapısından kuzeye geçerek tarihi yerleri dolaştı, lokantalarda vakit geçirip, alış-veriş yaptı.

Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı, güneyden gelen yabancıların kendileri için bir umut olduğunu söyledi. Yerli halkın çarşıya çıkamaz duruma geldiğini belirten esnaf “turistler sayesinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Fazla alış-veriş yapmasalar bile ufak hediyelik eşya alıyor, lokantalara para bırakıyorlar“ diyerek, kara sınır kapılarının önemsenmesini istedi.

Metehan Sınır Kapısı da dün yoğunluk yaşadı. Çok sayıda Kıbrıslı Rum araçlarıyla kuzeye geçerek akaryakıt aldı.

Kuzeyden, güneye geçişler de oldukça yoğundu. Güneye geçen vatandaşların büyük bir çoğunluğu et alacağını belirterek, kuzeydeki fiyatların yükselmesinden yakındı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024, 03:49