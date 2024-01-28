Tatar’a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum yönetimine yaptığı iş birliği çağrısına karşılık Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis “doğal zenginliğin Rum yönetimine ait olduğunu” iddia etti.

Haravgi’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Tatar’ın Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi’nde yaptığı iş birliği çağrısına “Uluslararası Hukuk’a göre Kıbrıs’ın doğal zenginliği Kıbrıs Cumhuriyeti’ne aittir” iddiasıyla cevap veren Letimbiotis BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs şahsî temsilcisinin Maria Angela Holguin Cuellar’ın 30 Ocak’ta Ada’da olacağını hatırlatarak “çözüm hedefli müzakerelere yeniden başlama irademizi orada göstermeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada federal bir temelde, çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den tamamen dışlanacağı bir çözüm şekline onay verilmeyeceğini tekrarlayarak Rum yönetimine “Gelin işbirliği yapalım ve Türkiye üzerinden kablo ile Avrupa’ya kadar enterkonnekte bir sistem kurarak Kıbrıs’ın enerji sorununu çözelim” çağrısına bulunmuştu.