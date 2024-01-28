Taksiciler de zorda

Hüseyin ÇİÇEK

Hayat pahalılığı her alanda etkisini gösteriyor. Temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra hayatın pek çok alanında artan fiyatlar hem vatandaşları hem de sektörleri zora sokuyor. Alım gücünün düşmesiyle vatandaş harcamalarını kısarken, bu durum tüm piyasayı olumsuz etkiliyor. Tüm iş kollarında sıkıntı yaşanırken, taksiciler de zor günler yaşıyor. Yolcu taşıma ücretlerinin fahiş artışından dolayı müşteri bulamayan taksiciler, evlerine ekmek götüremez duruma gelmekten korkuyor.

Diyalog’a konuşan Gazimağusalı taksiciler, yaşadıklarını iki önemli sorunu anlattı. Gazimağusa ile Ercan Havalimanı arası taksimetrenin bin 650 TL yazdığını belirten taksiciler, kendilerinin bin 500 TL aldıklarını söyledi. Taksiciler, Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya taksimetrenin 2 bin TL yazdığını ancak bin 700 TL’ye yolcu götürdüklerini söyledi. fiyatlardan dolayı müşterilerinin azaldığını ifade eden taksiciler, ikinci sorunun ise kaçak taşımacılık olduğuna değindi. Kaçak taksicilik yapanların fiyat kırarak işlerini iyice baltaladığını belirten taksiciler, hükümetin bu konuda önlem almasını talep etti.

Ne dediler

Mahmut Biberoğlu(Gazimağusa Taksiciler Birliği Başkanı)

“Taksicilerin durumu çok zor, pahalı yakıt bir yana, kaçak taksicilik yapan yabancıların varlığı işleri daha da kötü duruma getiriyor. Bu kişiler açıkça whatsapp grupları üzerinden ilan vererek taşımacılık yapıyor. Taksiciler ise evlerine ekmek götüremeyecek durumda, genç taksicilerin geleceği ne olacak. Hükümetin bir an önce kaçak taksiciler ile ilgili yasayı çıkarması gerekiyor. Taksiciler olarak araçlarımızı yenileyemiyoruz. Tarifelerimiz ise taksimetrenin yazdığının altında. Taksimetre Ercan Havalimanı’na bin 650 TL yazıyor, ancak biz bin 500 TL’ye yolcu taşıyoruz, Lefkoşa’ya 2 bin TL yazarken biz bin 700 TL alıyoruz. Şehiriçinde ise 100 ile 150 TL arasında yolcu taşıyoruz.”

Mahmut Coşkun(Uluslararası Taksiciler Birliği Başkanı)

“Taksicilerin durumu kötü, hayat pahalılığı, yolların berbat olması, kaçak taksicilik yapanlar bizim işlerimizi adeta bitirdi. Bu şekilde sektör her geçen gün kötüye gidiyor. Ercan Havalimanı’na bin 500, Lefkoşa’ya bin 700 TL, şehir içinde ise 100 ile 150 TL arası fiyatlara yolcu taşıyoruz, ancak bu fiyatlar bizi kurtarmıyor, normalde yüzde 110 zam yapmamız gerekirken, yüzde 65 zam yaptık, elimizden ancak bu kadar gelebiliyor ki bu da bizi asla kurtarmaz.”

Nefise Cambazoğulları

“ Sektör bitmiş durumda, yakıt fiyatları, işsizlik ve kaçak taksicilik yapanlar işlerimizi resmen bitirdi. Kaç gündür siftah bile yapmadık. Tarifeler, Ercan Havalimanı’na bin 500, Gazimağusa’dan Lefkoşa2’ya gidiş bin 700 TL, şehir içinde ise 100 ile 150 TL arası, ancak bu tarifeler, taksimetre fiyatlarının altındadır.”

Raşit Aşıkoğlu

“ Sektör kan ağlıyor, beklediğimiz yasa tasarıları var, hükümet bir türlü çıkarmıyor. Bu kaçak taksiciler ile ilgili olarak yasanın bir an önce çıkması lazım. Kaçak taksiciler bizim işlerimizi mahvediyor, kiralık araçlara bile turistik T izni veriliyor. İhtiyacı olanlara verilmezken, kiralık araçlara nasıl böyle bir izin verilir. Ercan Havalimanı’na bin 500’e, Lefkoşa’ya bin 700’e, şehir içinde ise 100 ile 150 TL arası yolcu taşıyoruz, ancak bu fiyatlar taksimetrenin yazdığı fiyatın altındadır.”

Onur Biberoğlu

“ Ben askerliğimi bitirdim ve taksicilik yapmaya başladım, ancak hiç iş yok, kaç gündür yolcu taşıyamıyorum, hiç para kazanamıyorum. Genç biri olarak bu işte bir gelecek göremiyorum, kaçak taksiciler işlerimizi resmen bitirdi, bir de ihtiyaçlı olmayan kişilere T izni veriliyor, bu tamamen çifte standarttır. Ercan Havalimanı’na bin 500, Lefkoşa’ya bin 700, şehir içinde ise 100 ile 150 TL arası yolcu taşıyoruz.”