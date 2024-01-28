Rum Yönetimi başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya gelişi öncesinde açıkladığı Kıbrıslı Türklere yönelik tedbirler paketi Rum basınından da tepki gördü.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberi “ Kıbrıslı Türkler İçin İçi Boş Tedbirler” başlığıyla aktardı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıslı Türklere yönelik tedbirlere ilişkin ilk açıklamayı, 100 günlük icraatlarından bahsettiği 23 Haziran 2023’te yaptığını anımsatan gazete, o günden bugüne 220 gün geçtiğine dikkati çekti.

Gazete haberinde Kıbrıslı Türklere yönelik tedbirlerde açıklanan dulluk maaşının verilmesi konusunda ise daha önceki haberlerinde de yer verdikleri gibi, birçok Kıbrıslı Türk'ün, “Kıbrıs Cumhuriyeti gözünde meşruiyet kazanmak ve dulluk maaşı gibi ödenek almaya hak kazanmak” için Güney Kıbrıs’a giderek nikah kıydığını belirtti.

Kıbrıslı Türklere yönelik dulluk maaşı ile ilgili konunun yargıya taşındığı Fatma Kılıç davasını da örnek verirken, Fatma Kılıç’ın, eşinin ölmesinin ardından 2014 yılında dulluk maaşı almak için başvurduğunu ancak Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 2015’te bu talebi, bazı kriterlerin uymaması nedeniyle reddettiğini anımsattı.

Sadece bir kişi işe alındı

Açıklanan tedbirler içerisinde Vatandaşlık Hizmet Merkezine (KEP) Türkçe bilen personelin alınacağının da bulunduğunu yazan gazete 2015 yılında KEP’in açılışında konuşan o dönemin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıslı Türklerle ilgili Güven Yaratıcı Önlemlerin açıklanmasının ardından KEP’e Türkçe bilen personel alındığını” söylediğini anımsattı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak 2015 yılından bu yana KEP Engomi’de Türkçe bilen bir kişinin çalıştığını yazdı.

Politis gazetesi ilgili haberi, “Düşük Maliyetli 14 Tedbir” ve “Cuellar’ın Karşılanması Kıbrıslı Türkler İçin 14 Tedbirle” başlıklarıyla verdi.

Ölçülü tedbirler

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türkler İçin Ölçülü Tedbirler” başlığıyla verdiği haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, daha önceden açıklayacağını duyurduğu 14 maddeden oluşan tedbirler paketine yönelik hamlesini yaptığını yazdı.

Ölçülü olarak verilen tedbirlerde, anayasanın öngörüleri, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin Avrupa Birliği karşısındaki yükümlülükleri ve meşruiyetin göz önünde bulundurulduğunu yazan gazete, dikkatlerin ise uzun zamandır dondurulmuş bir süreç olan Kıbrıslı Türklere vatandaşlık verilmesi konusuna çevrildiğini belirtti.

Gazete ilginin, sürecin yeniden başlamasıyla ilgili değil ebeveynlerinden biri TC kökenli olan ve KKTC’de ikamet eden kişilerin çocuklarının da dahil edileceği hak sahiplerine yönelik yelpazenin açılıp açılmayacağı konusunda olduğunu yazdı.

