Maliyeti 15 Euro

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun, hükümetin 18 yaş üzeri vatandaşların kullanımına sunulacak 100 bin elektronik kimlik (e-ID) kartı satın alınmasını onayladığı haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Nikodimos Damianu konuyla ilgili açıklamasında, 3 yıl geçerliliğe sahip elektronik kimliklerin iki ay içerisinde vatandaşların kullanımına sunulmasının beklendiğini dile getirdi.

Bakanlar Kurulu'nun ilk 30 bin kimliğin vatandaşlara bedava verilmesini onayladığını, geriye kalan 70 bin kimliğin bedelinin büyük bir kısmının ise devlet tarafından sübvansiye edileceğini ifade eden Damianu, elektronik kimliklerin vatandaşa maliyetinin 15 euro olacağını belirtti.

Damianu, elektronik kimliğin her vatandaşın, internet dünyasındaki en güvenli kimliği olduğunu da söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde ise Kıbrıs vatandaşlarının önümüzdeki yıllarda elektronik işlemlerinde kimlik tespiti yapabilmeleri için dijital kimliklere sahip olacaklarını yazdı.

Yeni Avrupa mevzuatına göre Rum hükümetinin 2026 yılına kadar vatandaşlarına dijital kimlik cüzdanı sunma yükümlülüğü olduğunu kaydeden gazete, bunun bir önceki adımının e-kimlik uygulaması olduğunu belirtti.

Gazete, temel olarak vatandaşlar ve işletmelerin, ulusal dijital kimliklerini sürücü ehliyetleri, diplomalar ve banka hesapları gibi diğer kişisel özelliklerle bağlayabilecekleri dijital cüzdanları kullanabileceklerini ekledi.