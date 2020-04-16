Marketler denetlendi

Güney Kıbrıs’ta 20 yeni pozitif Coronavirüs vakası daha tespit edildi. Yapılan açıklamaya göre; Güney Kıbrıs’ta dün 2 bin 212 test yapıldı, 20 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 715'e yükselirken, can kaybı 17’de kaldı.

Tedavi altındaki 12 kişinin durumunun ciddi olduğu ifade edilirken, 2 kişinin ise dün taburcu edildiği belirtildi.

Bu arada çalışan iş yerlerinde gerçekleştirilen testlerde süper market çalışanlarında pozitif vaka görülmesi büyük yankı uyandırdı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; önceki gün tespit edilen 33 vakanın 30 tanesi market ve fırın çalışanı çıktı.

Gazete önceki gün saptanan vakalardan 17’sinin büyük mağazalar zincirlerinde çalışanlar olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerden birinin Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Alfa-Mega” süpermarket, 16’sının ise “Zorbas” isimli ekmek şirketi şirketi olduğuna işaret etti.

Nu arada önceki gün İngiltere ve Bulgaristan’dan Güney’e dönen Rumlardan alınan toplam 147 örnekten 6’sının testlerinin tamamlandığını ve 1 pozitif vaka saptandığı, bu durumun Rum Sağlık Bakanlığı’nı alarma geçirdiği ve havaalanlarındaki kontrollerin sıkılaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Politis haberi; “Asemptomatikler Asimetrik Tehdit… Potansiyel Tehlike ve Muhtemel Hastalık Bulaştırma Kümeleri… Kıbrıs’taki Taşıyıcıların Yaklaşık Yüzde 17’si Öksürük ve Ateşi Olmayan ‘Gizli’ (taşıyıcı)” başlığıyla manşete çekti.