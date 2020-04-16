İki kişi tutuklandı

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta devriye gezen polis ekipleri park halindeki araçtan şüphelenip arama yaptı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, Sercan Gökkaya ve Aziz Ur Rehman gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Nisan 2020 tarihinde saat 19.15 sıralarında Haspolat’ta devriye gezen ekiplerin, Sercan Gökkaya ve Aziz Ur Rehman’ın bulunduğu HH235 plakalı park halindeki araçtan şüphelenip arama yaptığını söyledi. Polis, araçta yapılan aramada bir gram centetik cannabinoid ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olan ucu yanık sarma sigara bulunduğunu belirtti. Zanlıların gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.