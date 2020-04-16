‘Şiddet gören benim’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen kadına yönelik şiddet olayında bu kez ülkenin tanınmış avukatlarından Mehmet Kaptan Bensen zanlı konumuna girdi.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan Bensen’in birlikte yaşadığı kız arkadaşını temizlik yüzünden çıkan kavgada ciddi şekilde darp ettiği iddia edildi.

Zanlının kız arkadaşı M.Y.’nin doktor raporu aldığı ve vücudunun birçok yerinde darp izleri olduğu kaydedildi.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddiaları reddedip, kız arkadaşını suçladı. Zanlı kız arkadaşından şiddet gördüğünü öne sürdü.

Darp rapora yansıdı

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, olayın 4 Nisan 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde zanlı ile kız arkadaşının birlikte yaşadığı evde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının temizlik yüzünden kavga ettiği kız arkadaşı M.Y.’yi vücudunun çeşitlik yerlerine yumruk atarak darp ettiğini belirtti.

Polis memuru, olayın ardından hastaneye giden şikâyetçinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp raporu aldığını ifade etti. Polis, doktor raporunda M.Y.’nin sağ karın boşluğunda hassasiyetin mevcut olduğunu, sağ kol arkası ve sağ kürek kemiği arkasında ciddi morluklar bulunduğunu ve sağ kol yan yüzeyinde ve sol arka yüzeyinde kızarıklar tespit edildiğini açıkladı.

Şikayet üzerine karakola çağrılan zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, Bensen’in KKTC vatandaşı ve avukat olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Karşı tarafı suçladı

Polisin ardından söz alan Bensen ise bazı iddialarda bulundu. Bensen, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kız arkadaşını darp etmediğini savundu. Bensen, bir aydır ayrılmak istediğini, bu nedenle kız arkadaşının şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü. Bensen, “Beni darp etti. Televizyonumu kırdı. Suçsuzluğumu ispat etmek için her celse mahkemede hazır olacağım” dedi.

Tüm iddiaları değerlendiren mahkeme, zanlının 50 bin şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.