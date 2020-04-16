Tümü suçunu kabul etti

Suna ERDEN

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ile yakalanan Mücahit Kocabıyık ve Mahir Doğan Karışık ile onlara maddeyi sattığı tespit edilen Cem Derviş Doğu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 3 zanlının da suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Nisan 2020 tarihinde saat 19.10 sıralarında Serhatköy kavşağında seyreden PE 135 plakalı aracın şüpheli görülmesi üzerine durdurulduğunu söyledi.

Polis, sürücü Mücahit Kocabıyık ile yolcu Mahir Doğan Karışık’ın üzerinde ve araçta arama yapıldığını belirtti.

Polis, Kocabıyık’ın pantolonun cebinde naylona sarılı 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu ifade etti. Mücahit Kocabıyık ile Mahir Doğan Karışık’ın gözaltına alındığı kaydeden polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Cem Derviş Doğu’dan 800 TL karşılığında satın aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, Cem Derviş Doğu’nun da Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Doğu’nun ifadesinde uyuşturucu maddeyi şu an aranmakta olan bir şahıs aracılığı ile Nisan ayı içinde Güney Kıbrıs’tan 50 gram olarak ithal ettiğini ve bir kısmını içip bir kısmını da tanımadığı şahıslara verdiğini itiraf ettiğini belirtti.

Teminata bağlanması talep edildi

Soruşturmanın tamamlandığını, 3 zanlının da suçlamaları kabul ettiğini kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Kocabıyık ve Karışık’ın 75 bin şahsi kefalet senedi, Doğu için bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı emri verdi.