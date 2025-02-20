Meyve kutusundan ‘Kenevir’ çıktı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Kuzey Kıbrıs’ta satan Ürdünlü Osama Abussahid ile suç ortağı Omar Halami, Narkotik Şubesine yapılan bir ihbar üzerine yakalandı.

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonla tutuklanan zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün ek süre alındı.

Duruşmada zanlı Osama Abussahid’in 4 gram uyuşturucuyu 3 bin 600 liraya sattığı açıklanırken, toplam 200 gram hintkeneviri ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Şubat 2025 tarihinde Osama Abussahid’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışına dair ihbar alındığını söyledi.

Polis; aynı gün, zanlının Kermiya’daki ikametgahına gidildiğini açıkladı. Polis, zanlının kapıyı açmaması üzerine makul güç kullanılarak içeri girildiğini anlattı.

Polis, zanlı Osama Abussahid’in koridorda, zanlı Omar Halami’nin ise salonda tespit edildiğini söyledi.

Meyve suyu kutusuna sakladı

Polis memuru, ikametgahta arama yapıldığını; salondaki sehpa üzerinde şeffaf poşet içinde 28 gram, meyve suyu paketinde 28 gram, mavi boyalı kutuda 60 gram, meyve suyu paketinde 84 gram, tepsi içinde tütünle karışık 2 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü ve elektronik tartı cihazının emare alındığını da söyledi.

Uyuşturucu gelirine el konuldu

Polis; Osama Abussahid’in yatak odasında ona ait kimliklerin bulunduğu çanta içinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 145 TL, 300 dolar, bin 120 sterlin ve 800 TL’nin emare alındığını belirtti.

Polis, akabinde zanlı Halami’nin Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yapıldığını, sehpa üzerinde 10 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı Halami’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi Osama Abussahid’ten 300 dolara 15 gram olarak aldığını söylediğini aktardı.

Polis, Osama Abussahid’in ise uyuşturucuyu WhatsApp aracılığıyla irtibata geçtiği Güney Kıbrıs’taki bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da temin ettiğini ve onun yönlendirdiği kişilere uyuşturucu sattığımı itiraf ettiğini açıkladı.

Osama Abussahid’in 10 -18 Şubat 2025 tarihleri arasında 4 gram uyuşturucu maddeyi aranan bir şahsa satıp 3 bin 600 TL temin ettiğini kaydeden polis, paranın bir kısmını harcadığını söylediğini açıkladı. Her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.