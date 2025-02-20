Serdar ŞENGÜL

Karpaz’da biri doğum anında olmak üzere 14 eşek vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, başarılı atlet Kemal Elektrikçi hem olayı gündemde tutmak hem de hayvan haklarına dikkat çekmek için yüzme etkinliği düzenleyecek.

Elektrikçi, 8 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa’da bulunan Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirecek etkinlikte 24 saat süreyle yüzecek. Tv2020’de Gündem Özel Programına telefon bağlantısıyla katılan başarılı atlet, gerçekleştireceği etkinlikle ilgili detayları

Reşat Akar’a açıkladı.

Yüzme etkinliğinde kendisine milli yüzücü Bekir Yemen’in de eşlik edeceğini ifade eden Kemal Elektrikçi, şunları söyledi:

“Sosyal sorumluluk projeleri yaratıp, uygulayan bir insanım. En son Şampiyon Melekler için koştum. Hayvan haklarına ve eşek katliamına dikkat çekmek için yüzme etkinliği düzenleyeceğim. Kış aylarında olduğumuz için havuzda yüzeceğim. Yapacağım etkinlikte 24 saat süreyle yüzeceğim. Tarih olarak 8 Mart tarihini seçtim. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştireceğim etkinlik 8 Mart sabahı saat 06.00’da başlayacak ve 9 Mart sabahı saat 06.00’da sona erecek.

Gerçekleştireceğim etkinlik için hazırlık yapıyorum.”

Başarılı atlet Kemal Elektrikçi, amacının farkındalık yaratmak olduğunu sözlerine ekledi.

Eşekler av tüfeğiyle vuruldu

Bu arada eşek katliamıyla ilgili yapılan soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada; yapılan otopside eşeklerin av tüfeği fişeğiyle öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Taşkent Doğa Parkı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşeklerin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünü hayvanların şiddet eylemi sonucunda katledildiğini ve hamile bir eşeğin de doğum yapmaya çalıştığı sırada bebeğiyle birlikte öldürüldüğünü belirtmişti.



Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025, 10:13