‘Coral’ kabusu

KKTC Meteoroloji Dairesi, bugünden başlayarak hava sıcaklığının düşeceğini, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirtirken, Cumartesi ve Pazar günleri yüksek yerlerde kar beklendiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi Müdürü Flippos Dimvios ise ‘Coral’ adı verilen kötü hava dalgasının bir hafta devam edeceğini söyledi.

Şimdiye kadar alışık olmadığımız bir hava dalgasından söz eden Dimvios 300 metre yükseklikteki yerlere dahi kar düşeceğini söyledi.

Flippos ‘yağmur, kar, fırtına ve kasırga uyarısında bulunurken, Uluslararası Meteoroloji tarafından Yunanistan, İsrail, Kıbrıs ve Ortadoğu’yu etkisi altına alan kötü hava şartlarına ‘Coral’ adının verildiği kaydedildi.

Coral donduracak

Kıbrıs adasının her iki kesimi bugünden itibaren Coral adı verilen soğuk havanın etkisi altına giriyor.

KKTC Meteoroloji Dairesi, ülkede hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşeceğini cumartesi ve pazar kar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmini raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün ilk saatlerde yer yer hafif sağanak yağmur beklenirken, yarın ise sabah saatlerinde yer yer don hadisesi yaşanacak. Cumartesi ve pazar günlerinde, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk ve son günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece, diğer günlerinde ise 8-11 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Güneyde durum aynı olacak

Kuzeyde olduğu gibi güneyde de bugünden itibaren soğuk hava kütlesi etkili olacak.

Bugün ve yarın hava özellikle soğuk ve parçalı bulutlu olacak, dağlık bölgelerde yer yer yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Cumartesi günü hava çoğunlukla çok bulutlu, yarı dağlık ve dağlık bölgelerde yağmur, fırtına ve kar yağışlı olacak. Adada zaman zaman güçlenecek kuzey rüzgarı etkisi görülecek.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi Müdürü Flippos Dimvios ise ‘Coral’ adı verilen kötü hava dalgasının bir hafta devam edeceğini söyledi.

Şimdiye kadar alışık olmadığımız bir hava dalgasından söz eden Dimvios 300 metre yükseklikteki yerlere dahi kar düşeceğini söyledi.

Flippos ‘yağmur, kar, fırtına ve kasırga uyarısında bulunurken, Uluslararası Meteoroloji tarafından Yunanistan, İsrail, Kıbrıs ve Ortadoğu’yu etkisi altına alan kötü hava şartlarına ‘Coral’ adının verildiği kaydedildi.





Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025, 10:11